8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 07:30 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки, потому что коммерческие интересы не могут доминировать над моральными, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 декабря в социальной сети Facebook.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«У них нет таких заводов, они ходят по миру с протянутой рукой и просят патроны!» — издевается Anton D.

Денис Пушилин Council.gov.ru

Многие пользователи пришли к выводу, что Украине ни в коем случае нельзя помогать поставками угля, потому что в результате этого Киев только окрепнет и попытается вновь напасть на Донбасс.

«За уголь Киев отблагодарит только бомбёжками. Надо им отрезать любые поставки энергоносителей, чтобы поняли, что они в одиночестве», — указывает Татьяна Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на заявление главы ДНР, Украина, так или иначе, да покупает уголь, который был добыт в Донбассе.

«Украина неспроста уже долгое время покупает тайно у Донбасса уголь. Иначе как объяснить тот факт, что шахты в ДНР и ЛНР работают, уголь добывается и куда-то сбывается. Сейчас-то понятно, его можно продать в Россию, но только недавно появилась такая легальная возможность. Если бы Донбасс продавал свой уголь нелегально в Российской Федерации, то и легализацию производить не надо было бы. А вот на Украине донбасский уголь под запретом, но угольные ТЭС работают круглый год. Откуда, спрашивается, у них этот уголь?» — интересуется Никита Н.

Часть людей полагает, что украинское правительство могло бы рассчитывать на помощь Америки, которая уже осуществляла поставки топлива на Украину.

«А тем временем уже второе судно с углём прибыло на Украину из США. Отмечается, что оно осуществило доставку в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину семи судовых партий с углем из США и Колумбии. Вот пускай Запад Украину углём и топит», — пишет Нат Б.

Ряд пользователей указывает на то, что полностью перейти на западные энергоносители Украина себе позволить не сможет, потому что в стране установилась крайне печальная экономическая ситуация, в которой уголь из ДНР стал бы настоящим спасением.

«Пусть Украина обращается за помощью к США. Пускай им и газ Америка продаёт. Киев в этом плане за ценой не постоит. Платят-то не политики, а простой народ», — отмечает Геннадий Р.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина может закупать по чуть-чуть на Западе, но о полноценных поставках тут речи и быть не может. Всё делается ради того, чтобы убедить население в том, что заграница нам поможет. Но не поможет, и это уже видно, ведь куча ТЭС простаивает. Благо на Украине больше нет производств, которые требовали бы угля», — написал Кирилл С.

Напомним, 6 декабря глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки, потому что коммерческие интересы не могут доминировать над моральными.