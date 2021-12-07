Москва, 7 декабря, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Актёр Александр Петров стал героем документального сериала под названием Under Pressure («Вопреки»). Об этом 7 декабря пишет портал SRSLY.

Instagram.com/actorsashapetrov Александр Петров

Сервис Stories. stream опубликовал трейлер сериала на своём YouTube-канале. Шоу будет состоять из восьми серий — оно расскажет об актёре, каким его «ещё не видели». Премьера состоится 19 декабря 2021 года на платформе Stories.stream.

Добавим, что съёмки проекта начались в 2019 году. Тогда к Александру Петрову была «прикреплена» команда из нескольких человек, которая на протяжении нескольких месяцев фиксировала всё происходящее на камеру.