Минск, 7 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. «На 8 декабря запланирован репатриационный рейс из Минска в Дамаск, который выполнит авиакомпания Cham Wings на самолете Airbus A-320», — сообщил 7 декабря минский аэропорт в своём телеграм-канале.

Gpk.gov.by Мигранты в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии

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Тем временем Ирак эвакуировал более 3 тыс. сограждан из Белоруссии, пытавшихся проникнуть в Евросоюз через границы с Польшей, Литвой и Латвией. Для этого было организовано восемь авиарейсов при финансовой поддержке ЕС. До этого дипломаты Евросоюза оказали давление на страны — доноры нелегальной миграции, принудив их ограничить прибытие своих граждан в Белоруссию.

Иран также прилагает усилия для эвакуации сограждан из Белоруссии. Дипломаты исламской республики без особого успеха посетили лагерь нелегалов близ белорусско-польской границы, оборудованный по распоряжению Александра Лукашенко и находящийся под охраной белорусских силовиков.

По данным официального Минска, в лагере нелегалов близ погранперехода «Брузги» на границе с Польшей находится около двух тысяч нелегальных мигрантов. Госагитпроп Белоруссии неправомерно называет их «беженцами» — несмотря на то, что ни один из них не пожелал получить такой статус в Белоруссии и не имеет такого статуса ни в одной из стран. На их содержание, по словам Лукашенко, потрачено почти $13 млн — намного больше, чем на поддержку некоторых социально уязвимых групп белорусского населения.

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