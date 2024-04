Нью-Йорк, США, 7 декабря, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Американский мультиинструменталист Ник Мерфи, также известный под псевдонимом Chet Faker, выпустит новый альбом «Take In The Roses» под своим именем 10 декабря. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Согласно анонсу, в записи также принял участие новоиспечённый коллектив The Program, созданный Мерфи со следующими музыкантами: Ник Кинси (Waxahatchee, Kevin Morby), Джейк Фэлби (Chet Faker, Julie Byrne), Тим Лаппин и Тим Мислок.

Альбом станет первой работой Ника Мерфи, выпущенной под его именем, с момента выхода весной 2020-го года альбома «Music For Silence». В июле этого года музыкант также выпустил первый за семь лет альбом от лица своего проекта Chet Faker. «Hotel Surrender» вышел 16 июля и получил смешанные оценки критиков.