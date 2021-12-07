Москва, 7 декабря, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским президентом Джозефом Байденом заявил о заинтересованности России в серьёзных гарантиях, исключающих расширение блока НАТО на восток, сообщает 7 декабря пресс-службе Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По итогам переговоров двух президентов, прошедших в режиме видеоконференции, пресс-служба указывает, что в ходе беседы Байден, «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки».

«Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — отмечает пресс-служба Кремля.

«Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президентов России и США проходили вечером 7 декабря на протяжении более двух часов.