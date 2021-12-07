Сан-Франциско, США, , 23:33 — REGNUM Владельцы серверов популярного мессенджера Discord с функциями голосового общения и видеоконференций вскоре смогут взимать с пользователей ежемесячную абонентскую плату. Об этом 7 декабря сообщает журнал PC Gamer.

Discord Gage Skidmore

Функция получила название Premium Memberships («Премиум-членство»). Администрация Discord отметила, что возможность взимать плату за контент является «одной из наиболее востребованных у авторов функций». Отмечается, что сейчас эта система тестируется в нескольких сообществах.

Напомним, в сентябре 2021 года Discord начал тестировать функцию для одновременного просмотра видео с YouTube. Она получила название Watch Together.

Читайте ранее в этом сюжете: В Discord тестируют функцию для одновременного просмотра видео с YouTube