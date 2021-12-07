Вашингтон, 7 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Портал Screen Rant составил список из десяти лучших видов оружия в игре Halo Infinite. Статья была опубликована 7 декабря на сайте издания.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

По мнению редакции, к лучшему оружию можно отнести винтовки Assault Rifle, Battle Rifle и Skewer, энергетический меч, гравитационный молот (Gravity Hammer), ракетницу (Rocket Launcher), дробовик Heatwave, револьвер Mangler и гранатомёт Cindershot. В список также попало стреляющее иглами оружие Needler, которое является для серии «классическим».

Напомним, релиз одиночной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры не смогут заново пройти её миссии после завершения сюжета.