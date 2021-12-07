Лос-Гатос, США, 20 мая, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Дату релиза нового фантастического боевика «Старая гвардия» сообщили в компании Netflix. Срок премьеры указали в официальном постере, распространенном в сети.

Картина выйдет на стриминговом сервисе компании 10 июля текущего года. Права на экранизацию комикса принадлежат студии Skydance Media, которая приобрела их еще в 2017 году.

Фильм основан на комиксе 2017 года, выпущенном Грегом Руки и Леонардо Фернандезой. По сюжету, группа бессмертных пытается защитить тайное знание от боевиков таинственной организации, пытающихся завладеть секретом вечной жизни.

В главной роли предводительницы бессмертных выступила Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).