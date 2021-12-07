Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмок нового фильма режиссёра Гая Ричи «Операция «Фортуна» (Operation Fortune: Ruse de Guerre). Изображения были опубликованы 7 декабря в журнале Entertainment Weekly.

Кино Tobias Wrzal

В этом фильме, который ранее был известен в сети под названием Five Eyes («Пять глаз»), Гай Ричи вновь воссоединится с Джейсоном Стейтемом. Сюжет картины расскажет о приключениях секретного агента Орсона Фортуны (Стейтем), команда которого объединяется с голливудской звездой Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), чтобы успешно выполнить тайное задание. Отмечается, что 9 декабря 2021 года выйдет трейлер фильма.

Напомним, в апреле 2021 года на экраны российских кинотеатров вышла лента гая Ричи и Джейсона Стейтема «Гнев человеческий» (Wrath of Man). Этот фильм представляет собой ремейк картины «Инкассатор» (2004) французского режиссёра Николя Букриеффа.

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