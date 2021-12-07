Москва, , 23:08 — REGNUM Украинская политика направлена на срыв Минских соглашений, заявил российский президент Владимир Путин 7 декабря на переговорах с американским коллегой Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля. Киев провоцирует военные действия в Донбассе.

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Говоря о целенаправленных и систематических нарушениях Украиной Минских соглашений, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате».

Глава государства «высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».

Со своей стороны глава США «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ». Байден, как отмечается, «обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки».

В ответ на это российский президент заявил, что перекладывать ответственность на плечи России в корне не верно. Ведь «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

«Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — сообщили в Кремле.

Главы государств договорились дать своим представителям поручение «вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».

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