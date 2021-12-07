Магас, 7 декабря 2021, 23:05 — REGNUM В Ингушетии объявлен розыск неизвестных злоумышленников, обстрелявших в Назрановском районе микроавтобус, перевозивший школьников, сообщает 7 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов.
«По предварительным данным, во второй половине дня группа молодых людей обстреляла автомобиль в сельском поселении Экажево Назрановского района. В результате инцидента водитель микроавтобуса получил различные травмы», — цитирует агентство слова источника.
Отмечено, что причиной нападения был бытовой конфликт между водителем и жителями села Экажево.
Стрелявшие скрылись.
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