История вопроса

Пик преступной активности в России приходится на 90-е года прошлого столетия. Если смертность в 1990 годы была примерно 1,7 миллионов человек, то к 1994 году она увеличилось до 2,4 миллионов. По статистике, больше всего смертей было зафиксировано у мужчин в возрасте от 30 до 54 лет.



Основными причинами столкновений между криминальными группировками считаются — ликвидация конкурентов, раздел территории, расширение влияния.

