Магас, 7 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В Ингушетии объявлен розыск неизвестных злоумышленников, обстрелявших в Назрановском районе микроавтобус, перевозивший школьников, сообщает 7 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов.

«По предварительным данным, во второй половине дня группа молодых людей обстреляла автомобиль в сельском поселении Экажево Назрановского района. В результате инцидента водитель микроавтобуса получил различные травмы», — цитирует агентство слова источника.

Отмечено, что причиной нападения был бытовой конфликт между водителем и жителями села Экажево.

Стрелявшие скрылись.