Мюнхен, Германия, , 23:01 — REGNUM «Барселона» испытывает кадровые потери перед решающим матчем в Лиге чемпионов с мюнхенской «Баварией», от которого зависит, смогут ли подопечные Хави выйти в плей-офф самого престижного еврокубка. 7 декабря издание Diario Sport сообщило, что 32-летний испанский фланговый атакующий защитник «сине-гранатовых» Хорди Альба пропустил сегодняшнюю тренировку из-за мышечного дискомфорта.

В текущем сезоне Хорди Альба принял участие в пятнадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Матч заключительного 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 8 декабря, и пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». На данный момент «Барселона» с семью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы E.