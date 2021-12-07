Ханты-Мансийск, , 23:00 — REGNUM В Югре назначен новый уполномоченный по защите прав предпринимателей. Им стала Ирина Каск, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Флаг Югры

Кандидатура Ирины Каск была согласована с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте Российской Федерации Борисом Титовым.

Отмечается, что срок полномочий предыдущего омбудсмена Николая Евлахова истёк 3 декабря 2021 года. Он занимал данную должность с 2016 года.

«Время требует перемен, ставит новые вызовы. В своей работе я буду способствовать трансформации делового климата в соответствии с ним. Каждая проблема бизнеса не останется без внимания», — прокомментировала Ирина Каск своё назначение.

В релизе ведомства отмечается, что Ирина Каск родилась в Нефтеюганске. Окончила Московский государственный открытый педагогический университет. С 2011 года являлась членом общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2020 года занимала должность общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нефтеюганском районе.