Москва, , 22:57 — REGNUM Физические лица приобрели на российском рынке в III квартале 2021 года валюты на 206 млрд рублей, что в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном 7 декабря пресс-службой Банка России.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На валютном рынке физические лица выступали нетто-покупателями и приобрели валюты на 206 млрд рублей, что на 34% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 454% больше, чем годом ранее», — говорится в обзоре.

Уточняется, что около двух третей этого спроса пришлось на доллары, и около трети — на евро.

При этом регулятор отмечает, что обороты по сделкам физических лиц на валютном рынке снижаются уже третий квартал подряд, что «свидетельствует о снижении спекулятивной активности».