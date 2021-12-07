Тбилиси, , 23:38 — REGNUM На проходящем 7 декабря в тбилисском сакребуло (муниципальном собрании) процедуре утверждения городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе и его оппоненты из оппозиционных депутатов продолжали обрушиваться друг на друга с взаимными обвинениями и оскорблениями, сообщает грузинское информационное агентство CYC.

Грузинский народный танец (сс) George Kvizhinadze

Депутат оппозиционной партии «Лело» Саба Буадзе назвал Каладзе «коррупционером». В ответ на это Каладзе сказал, что коррупционерами и мошенниками являются как раз лидеры пратии «Лело», и пусть Буадзе поприветствует их. Буадзе же отреагировал на это, бросив в адрес Каладзе фразу: «На воре и шапка горит!» Буадзе заявил, что будет употреблять термин «коррупция» в отношении городских властей столько раз, сколько он увидит случаев коррупции, а попытки помешать ему не являются «культурным поведением».

Напомним, что мэр Тбилиси выдвинул на утверждение состав городского правительства, практически совпадающий с предыдущим. Это вызвало большое недовольство оппозиционных депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» имеет в сакребуло 29 депутатов, а оппозиция — 21.