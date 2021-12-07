Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Вооруженные силы США завершили строительство на Аляске нового сверхмощного радара системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает 7 декабря Агентство по противоракетной обороне (MDA) ВС США.

Противоракетная система THAAD Defensenews.com

Церемония в честь завершения строительства прошла 6 декабря.

Новая радиолокационная станция большой дальности (LRDR, Long Range Discrimination Radar) позволит отслеживать пуски российских баллистических ракет с территории Сибири и Дальнего Востока.

Отмечается, что новый радар позволит военным США обнаруживать запуски всех типов баллистических ракет на «очень большом расстоянии» в «непрерывном режиме», а также отслеживать спутники на орбите Земли.

Новый радар, расположенный на авиабазе Clear Air Force, на данный момент работает в тестовом режиме, окончательная сдача в эксплуатацию запланирована на 2022 год, а начало боевого дежурства назначено на 2023 год.

Кроме того, радар может обеспечить слежение за воздушным пространством над Северным морским путём.

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