Москва, 7 декабря, 2021, 23:53 — ИА Регнум. В новом выпуске YouTube-шоу «вДудь» журналист Юрий Дудь решил обратить внимание зрителей на проблему пыток в России. Ролик на эту тему доступен на одноимённом канале с 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Дудь

«В России регулярно и в огромном количестве пытают людей… так вышло, что пытки — это угроза не только для тех, кто никогда не сидел в тюрьме, но и для тех, кто вообще никогда не имел проблем с законом», — говорит блогер в начале ролика. Юрий Дудь взял интервью у основателя организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина, а также у её участников.

Блогер также поговорил с несколькими людьми, которых пытали сотрудники полиции и требовали признаться в совершении преступлении, к которым они были не причастны.

Ранее в Сеть утекли записи пыток заключённых, содержащихся в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Общий объём архива составил несколько десятков гигабайт.