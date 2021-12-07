Берген, 7 декабря 2021, 22:48 — REGNUM О гибели двух человек на военном полигоне Берген (Нижняя Саксония, Германия) 7 декабря сообщает DPA. Смертельно ранены двое военнослужащих.
Уточняется, что на полигоне боевой танк столкнулся с вездеходом. Других подробностей военные пока не приводят. Германское военное руководство выразило семьям погибших соболезнования.
В связи с трагическим инцидентом учения, которые должны были проходить в Бергене, отменены.
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