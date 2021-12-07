Германия, 7 декабря, 2021, 22:48 — ИА Регнум. О гибели двух человек на военном полигоне Берген (Нижняя Саксония, Германия) 7 декабря сообщает DPA. Смертельно ранены двое военнослужащих.

Mil.ru На полигоне

Уточняется, что на полигоне боевой танк столкнулся с вездеходом. Других подробностей военные пока не приводят. Германское военное руководство выразило семьям погибших соболезнования.

В связи с трагическим инцидентом учения, которые должны были проходить в Бергене, отменены.