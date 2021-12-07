Берлин, 7 декабря, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 7 декабря в результате аварии на военном полигоне Бергена погибли двое военнослужащих. По предварительной информации, на полигоне бундесвера боевой танк переехал джип. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

По всей видимости, в результате столкновения на месте погибли водитель и солдат, наблюдавшие из джипа за маневрами танков.

На полигоне немецкие вооруженные силы в основном тренируются с танками «Леопард», которые весят около 60 тонн. Как произошла трагедия, пока неизвестно.

Сообщение о трагической аварии в Бергене вызвало беспокойство в Берлине, разразившись в разгар передачи министерства отАннегрет Крамп-Карренбауэр ее преемницеКристине Ламбрехт.

Министр, который все еще находится у власти, сразу же решил, что запланированное на вечер торжественное прощание со своим статс-секретарем Томасом Зильберхорном должно было отменено.