Берлин, , 22:44 — REGNUM Игра Hunt: Showdown теперь предоставляет геймерам доступ к инвентарю «на ходу». Об этом 7 декабря сообщает портал PCGamesN.

Hunt: Showdown Crytek

Новую функцию в игру добавило последнее обновление. Видеоблогер Rachta Z выложил в сеть ролик, в котором показал, как она работает. Издание отметило, что это «довольно элегантное решение» для управления инвентарём, поскольку в случае использования этой функции геймерам не нужно открывать соответствующее меню, которое закрывает обзор.

Напомним, Hunt: Showdown — это кооперативная многопользовательская игра, её действие происходит в альтернативных США конца XIX века, в которых Американская Охотничья ассоциация борется с монстрами, терроризирующими города. Релиз игры на ПК состоялся 27 августа 2019 года, позже она вышла на консолях Xbox One и PlayStation 4.

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