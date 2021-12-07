Лейпциг, Германия, , 22:39 — REGNUM 7 декабря в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» в матче шестого тура группы A Лиги чемпионов одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Эта победа позволила «быкам» выйти в плей-офф Лиги Европы.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 24-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Венгрии Доминик Шобослаи после передачи Конрада Лаймера — 1:0. На экваторе второй половины Андре Силва удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через пять минут 30-летний алжирский нападающий Рияд Марез забил «гол престижа», так как уже через несколько минут защитник «Ман Сити» Кайл Уокер получил прямую красную карточку — 2:1.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/ «Манчестер Сити»)

Удары 8/15

Удары в створ 5/3

Владение 42%/58%

Угловые 2/9

Нарушения 18/8

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Гвардиол, Мукиэле (Хенрихс, 79'), Клостерманн (Симакан, 46'), Нкунку, Лаймер (Адамс, 63'), Форсберг (Броббей, 79'), Шобослаи, Кампль, Силва (Мориба, 86').

«Манчестер Сити»: Штеффен, Уокер, Стоунс, Аке (Диаш, 87'), Зинченко, Гюндоган, де Брёйне (Палмер, 87'), Фернандиньо, Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46'), Марез.