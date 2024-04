Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Рик Росс в своих социальных сетях поделился новым синглом «Little Havana» в преддверии нового альбома.

Antonio Rull Рэп

46-летний артист также опубликовал треклист грядущей работы под названием «Richer Than I've Ever Been». В качестве гостей на альбоме будут присутствовать такие исполнители, как Wale, Blxst, Benny The Butcher, Future и Wiz Khalifa. «Думаю, это лучший альбом, который я когда-либо делал. Я делаю успехи каждый день. Некоторые вещи, которые я затрагиваю на этом альбоме, никогда ранее не присутствовали в моем творчестве», — сказал Росс в сентябре.

Его 11-й студийный альбом должен появится 10 декабря. С 2019 года Росс несколько раз появлялся на записях других рэперов. Таким образом, в минувшем сентябре Рик Росс поделился куплетом для нового альбома Дрейка «Certified Lover Boy». Сам Дрейк ранее заявил, что Росс — «величайший рэпер из ныне живущих».