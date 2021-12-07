Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Актёр сериала «Тайны Смолвиля» Джон Шнайдер выложил в сеть видео, в котором объяснил, почему ставит под сомнение слова Алека Болдуина о том, что он не нажимал на спусковой крючок во время инцидента, произошедшего на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust). Об этом 7 декабря сообщает портал Cinema Blend.

Gage Skidmore Алек Болдуин

«Поделитесь этим со своими друзьями, если они все еще склонны считать, что револьвер может заряжаться и стрелять сам», — такой текст Шнайдер разместил в описании к ролику. Отметим, что в видео Шнайдер прямо не обвиняет Алека Болдуина во лжи, но объясняет, почему версия коллеги маловероятна.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Алек и Хилария Болдуин удалили twiter-аккаунты после того, как актёр дал первое интервью после трагедии, произошедшей на съёмках фильма «Ржавчина». В этом интервью Болдуин заявил, что он держал в руках оружие, из которого была убита оператор Галина Хатчинс, но не нажимал на спусковой крючок.