Минск, , 22:28 — REGNUM «Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, составили 8 469,0 млн долларов США (в эквиваленте)», — сообщил 7 декабря Нацбанк республики.

Золото

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Прирост резервов с начала года составил 13,4% с учётом снижения в ноябре на $80,7 млн из-за выплат правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на $275 млн. долларов США. При этом поддержанию уровня ЗВР в ноябре «способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также увеличение стоимости монетарного золота», сказано в официальном сообщении.

Напомним, в 2021 году Белоруссия получила финансовую поддержку от МВФ в рамках глобальной программы помощи в преодолении последствий пандемии. Её в 2020 году Александр Лукашенко называл «коронапсихозом», а в 2015 году вместе с членами правительства в Уфе поклялся расплатиться по всем долгам и не набирать новых.

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«Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь. Одалживать можно, но уже нельзя. Потому что у нас и так задолженность приличная межгосударственная, корпоративная и так далее. Деньги надо возвращать», — заявил Лукашенко 3 февраля 2017 года.