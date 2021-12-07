Манчестер, Великобритания, , 22:24 — REGNUM 7 декабря портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22. Самую высокую оценку (9.34) получил 27-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва, отметившийся во встрече с «Уотфордом» (1:3) двумя забитыми мячами, двумя удачными обводками и тремя успешными отборами. Точность передач португальца составила 93%.

В текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в девятнадцати матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Помимо Силвы, в символическую сборную вошли Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Алекс Теллеш («Манчестер Юнайтед»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Дэвинсон Санчес («Тоттенхэм»), Мэтью Кэш («Астон Вилла»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Лукас Моура («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон») и Тайлер Робертс («Лидс Юнайтед»).