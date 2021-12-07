Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден передали обсуждение вопроса Украины «своим командам», сообщает 7 декабря пресс-служба Белого дома.

Флаги США и Украины President.gov.ua

Об этом было заявлено по итогам переговоров Путина и Байдена, продолжавшихся более двух часов.

«Оба президента поручили своим командам продолжать эту работу, и США будут это делать в плотной координации с союзниками и партнерами», — сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, отмечено, что президенты России и США обсуждали вопросы стратегической стабильности, противодействие киберпреступности, а также региональные политические вопросы, включая ядерную программу Ирана.

Напомним, перед встречей Путина и Байдена СМИ и высокопоставленные представители США непрерывно заявляли, что на переговорах Вашингтон «жёстко поставит» вопрос о «российской агрессии» в отношении Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден предупредил Путина о возможных санкциях «за Украину»