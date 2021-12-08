Москва, , 01:52 — REGNUM Вопрос членства является важным как для стран НАТО, так и для Украины, но воевать за Украину не собирается ни одна из стран-участниц альянса. Об этом 7 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 7 декабря состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Ранее Байден заявил, что не признаёт никаких прочерченных Россией «красных линий» по Украине.

«На самом деле речь шла не о «красных линиях», а об одной красной линии, которую всё время пытаются сместить — мы на Запад, наши визави — на Восток», — заявил эксперт.

«У России есть свои рычаги воздействия на США и на Запад», — отметил эксперт.

«Что касается Украины, то речь, вероятно, шла о военном присутствии стран НАТО и освоении территории под военные базы», — пояснил эксперт.

«Конечно, официальное вступление и права членства для Украины и Запада очень важны, но существует масса стран, которые используются США в качестве плацдарма и без формального членства в альянсе, например, Япония, Таиланд, страны Персидского залива» , — отметил политолог.

«Членство для Украины в НАТО остаётся сомнительным до тех пор, пока члены альянса не готовы воевать за Украину», — заключил Безпалько.