Женева, Швейцария, , 23:40 — REGNUM Грузинский МИД в очередной раз обвинил Россию в нежелании вести конструктивные переговоры по проблемам Абхазии и Южной Осетии, сообщает 7 декабря грузинская газета «Резонанси».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, 55-й раунд женевских переговоров между Грузией и Россией проходит довольно сложно. Как заявил Дарсалия, на переговорах грузинская сторона ощутила исходящую от России «скрытую угрозу» и «жёсткое давление». Грузинский димломат также обвинил Россию в том, что она пытается вынудить Грузию обсуждать вопросы, которые, по мнению грузинской стороны, не являются основными.

«У нас есть реальность, когда, у российской стороны нет никакого желания и мотивации продвигаться вперед в соответствии с соглашением из шести пунктов. Более того, российские усилия по осуществлению жёсткого давления также являются ключевыми для того, чтобы отодвинуть эти вопросы на второй план и обсудить другие вопросы. Для нас важно добиться прогресса по соглашению из шести пунктов. Это — возвращение к статус-кво, которое должно стать предпосылкой для полномасштабного урегулирования конфликта. В противном случае мы зайдем в тупик, и конфликт будет продолжаться. Например, были освещены военные учения в Грузии и попытки представить это как угрозу безопасности региона», — сказал Дарсалия.

Грузинский дипломат обвинил российскую сторону в том, что на женевских переговорах она пытается обсуждать проведение на территории Грузии военных учений с участием стран НАТО для того, чтобы воспрепятствовать евроатлантической интеграции Грузии.

По словам Дарсалия, на самом деле вся военная деятельность на территории Грузии осуществляется в соответствии с нормами международного права.

«Грузия не намерена обсуждать ни с кем, и особенно с Россией, какими должны быть евроатлантические устремления Грузии. Это выбор, который грузинская общественность сделала давным-давно, и это не вопрос женевских переговоров. Мы не обсуждали это, есть просто попытка перенести обсуждение на данный момент и не говорить здесь о реальных проблемах», — сказал Дарсалия.

Напомним, что формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. В них участвуют делегации Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии при посредничестве ООН, ОБСЕ и ЕС. Соглашение же из шести пунктов, принятое в августе 2008 года по инициативе Дмитрия Медведева и Николя Саркози, касалось прекращения огня и дальнейшего мирного урегулирования ситуации в Южной Осетии и Абхазии.