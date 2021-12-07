Ханты-Мансийск, 7 декабря, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Югре осуждена экс-заместитель руководителя «Дирекции особо охраняемых природных территорий». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. учреждения за хищение бюджетных средств

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В суде установлено, что в 2015 — 2017 годах обвиняемая и другие работники указанного бюджетного учреждения изготовили фиктивные платежные поручения, в которых завысили суммы, подлежащие выплате в качестве заработной платы, расходов на оплату проезда к месту отдыха и командировочных денег. По итогу их махинаций бюджет ХМО понёс материальный ущерб на сумму около шести миллионов рублей.

Бывшая чиновница признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс рублей. Уголовное дело в отношении других четырёх работников дирекции находится на рассмотрении в суде.