, 22:20 — REGNUM В настоящее время на дистанционном обучении находится около 10 тысяч классов итальянских школ, сообщили в ассоциации глав образовательных учреждений во вторник, 7 декабря.

Это составляет около 2,5% от общего числа классов. «Нельзя даже сравнивать с ситуацией годичной давности», — отметили представители ассоциации.

Учебный 2020−2021 год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября 2020 года «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя было снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.

По данным на 7 декабря, в Италии умерли 134 386 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 99 (днем ранее — на 92). Число подтвержденных носителей выросло на 15 756 (днем ранее — на 9503). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 134 318 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 240 894 человека (на 5059 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллиона человек (более 76% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).