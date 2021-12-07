Рим, 7 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Итальянский национальный институт социального обеспечения (Пенсионный фонд) рассчитывает, что нормы об установлении минимального уровня оплаты труда появятся в стране уже в 2022 году, заявил во вторник, 7 декабря, глава ведомства Паскуале Тридико.

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Такие нормы в первую очередь помогут молодым работникам, а также женщинам, отметил он.

Ранее с инициативой установления в Италии минимального уровня оплаты труда выступило популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию). Представители бизнес-ассоциаций отмечали, что не считают вопрос очень актуальным (в большинстве отраслей экономики он и так регулируется коллективными контрактами), но готовы его обсуждать.