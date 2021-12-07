Москва, , 22:18 — REGNUM Публике представят лишь небольшую часть результатов переговоров между президентами РФ и США, состоявшихся 7 декабря. Об этом 7 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

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«Основная часть результатов переговоров Владимира Путина с Джо Байденом, очевидно, будет непубличной», — заявил эксперт.

«Но, думаю, к каким-то небольшим уступкам стороны придут, и эти уступки, этот компромисс, будут представлены как результат общения в совокупности с намерением вести переговоры дальше», — отметил Безпалько.

«Возможно, в качестве уступок будут представлены какие-нибудь послабления для российских дипломатов, работающих в Нью-Йорке, или вопросы, связанные с получением виз и т.п.», — заключил политолог.