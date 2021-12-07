Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении антитеррористических подразделений Ирана.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничительные меры введены против антитеррористических подразделений спецназа, двух тюрем, расположенных в городах Исфахан и Захедан.

Кроме того, под санкции попадут ещё восемь физических лиц, являющихся гражданами Ирана.

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