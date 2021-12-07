Милан, Италия, , 22:09 — REGNUM 7 декабря в Милане на стадионе «Сан Сиро» «Милан» в матче шестого тура группы B Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Пьер Калюлю, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич, Франк Кессье, Браим Диас, Джуниор Мессиас, Златан Ибрагимович.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Натаниэль Филлипс, Неко Уильямс, Константинос Цимикас, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тайлер Мортон, Такуми Минамино, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохаммед Салах.

Главный тренер: Юрген Клопп.

В случае победы и удачного для «россонери» исхода второго матча «Порту» — «Атлетико», «Милан», набрав семь очков, поднимется на вторую строчку и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.