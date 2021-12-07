Рим, 7 декабря, 2021, 22:06 — ИА Регнум. «Спецпредставитель Евросоюза по правам ЛГБТ» активист Риккардо Симонетти во вторник, 7 декабря, опубликовал в социальных сетях провокационные изображения на тему Рожедства Христова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

Дева Мария изображена «в образе транссексуала», «её» и Младенца обнимает мулат в роли Святого Иосифа.

Представители правоконсервативных партий Италии подвергли очередную провокацию Брюсселя резкой критике.

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«Это не миленькая провокация. Это — позорное оскорбление», — написал лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Это так они собираются строить «более инклюзивную Европу»? Какой грустный балаган», — отметила в свою очередь лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.