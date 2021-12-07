Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Американское и европейское руководство готово ввести антироссийские санкции в случае военной агрессии России в отношении Украины, заявил 7 декабря президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Так интерпретирует беседу пресс-служба Белого дома.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединённых Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», — говорится в сообщении.

Кроме того, американский президент высказался в пользу территориальной целостности Украины и её суверенитета.

Отмечается, что Путин и Байден «поручили своим командам следить» за тем, чтобы урегулирование ситуации на Украине развивалось только в дипломатическом русле. Причём Вашингтон будет это делать «в тесной координации с союзниками и партнёрами».

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