Санта-Моника, США, 7 декабря, 2021, 22:03 — ИА Регнум. В забастовке против увольнений сотрудников присоединились новые студии компании Activision Blizzard. Об этом 7декабря сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Бобби Котик

«Сегодня работники Raven QA не выходят второй день подряд, — сообщила twitter страница организации ABK Workers Alliance («Альянс сотрудников Activision Blizzard»), — к ним присоединились сотрудники QATX, QAMN и Blizzard QA».

Администрация аккаунта отметила, что бастующие солидарны с заявлением, с которым 6 декабря 2021 года выступило подразление Raven QA. Они, в частности, начали размещать в сети публикации с хештегом #WeAreRaven.

https://twitter.com/ABetterABK/status/1468238978549702656

Для справки: 6 декабря сотрудники подразделения студии Raven Software, отвечающего за сопровождение игры Call of Duty: Warzone, заявили, что протестуют против увольнений, о которых за несколько дней до этого объявило руководство Activision Blizzard. QATX и QAMN — это студии Activision Blizzard, офисы которых расположены в штате США Миннесота.