Мадрид, 7 декабря, 2021, 22:02 — ИА Регнум. 7 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче заключительного шестого турнира групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сыграет с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Родриго, Лука Йович.

«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д’Амброзио, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

23-летний Лука Йович, уверенно заменивший Карима Бензема в последнем матче с «Реал Сосьедадом» (2:0), на некоторое время из-за травмы французского форварда обеспечил себе место в стартовом составе «сливочных». В текущем сезоне счету серба один гол и две результативные передачи в девяти играх.

После пяти туров «Реал», одержав двенадцать побед и набрав двенадцать очков, занимает первую строчку в турнирной таблице группы D. «Интер» с десятью очками расположился позицией ниже.