Тверь, , 21:58 — REGNUM Финансирование ряда направлений в демографии расширили в Тверской области, решение принято 7 декабря на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы увеличили финансирование по автотранспорту многодетным семьям, потому что этот вид поддержки очень востребован. Школьная форма теперь будет выдаваться детям из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно. Запланирован и ряд других мероприятий. Будем консультироваться с родителями и увеличивать объемы, направления поддержки», — прокомментировал Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса.

В числе самых востребованных мер поддержки — сертификат на приобретение автотранспорта для семей с пятью и более детьми — введена в 2020 году по инициативе главы региона. Многодетные семьи получают сертификат на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться поддержкой можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного в России. На протяжении пяти лет после приобретения транспорта из областного бюджета покрываются расходы на страховку КАСКО, семья освобождается от уплаты транспортного налога.

Также в регионе уделяется большое внимание обеспечению безопасности проживающих в деревянных домах многодетных семей — в дома устанавливаются пожарные извещатели. Благодаря увеличению финансирования по этому направлению в 2021 году извещатели дополнительно приобретены для 9200 семей.

В Тверской области также расширено финансирование социальных выплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Так, единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям, где в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, при рождении третьего малыша — до 500 тыс. рублей.

Также в регионе увеличено финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет; субсидий на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами; выплат денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»; социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации к 1 сентября и Новому году.