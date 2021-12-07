Тверь, 7 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Финансирование ряда направлений в демографии расширили в Тверской области, решение принято 7 декабря на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Мы увеличили финансирование по автотранспорту многодетным семьям, потому что этот вид поддержки очень востребован. Школьная форма теперь будет выдаваться детям из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно. Запланирован и ряд других мероприятий. Будем консультироваться с родителями и увеличивать объемы, направления поддержки», — прокомментировал Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса.

В числе самых востребованных мер поддержки — сертификат на приобретение автотранспорта для семей с пятью и более детьми — введена в 2020 году по инициативе главы региона. Многодетные семьи получают сертификат на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться поддержкой можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного в России. На протяжении пяти лет после приобретения транспорта из областного бюджета покрываются расходы на страховку КАСКО, семья освобождается от уплаты транспортного налога.

Также в регионе уделяется большое внимание обеспечению безопасности проживающих в деревянных домах многодетных семей — в дома устанавливаются пожарные извещатели. Благодаря увеличению финансирования по этому направлению в 2021 году извещатели дополнительно приобретены для 9200 семей.

В Тверской области также расширено финансирование социальных выплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Так, единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям, где в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, при рождении третьего малыша — до 500 тыс. рублей.

Также в регионе увеличено финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет; субсидий на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами; выплат денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»; социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации к 1 сентября и Новому году.