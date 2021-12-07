Москва, 7 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Московское «Динамо» отклонило трансферное предложение в размере 20 миллионов евро от одного из клубов Английской Премьер-лиги по Себастьяну Шиманьски. Об этом 7 декабря сообщил TVP Sport.

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22-летний полузащитник сборной Польши перешел в «Динамо» 1 июля 2019 года из варшавской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Соглашение Шиманьского с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Себастьян Шиманьски принял участие в шестнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.