Москва, , 21:51 — REGNUM Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» будет выдвинута участвовать в тендере на закупку лёгких танков для армии Индии, сообщил 7 декабря журналистам глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Спрут-СДМ1» Artem Tkachenko

По его словам, в случае заключения контракта на поставку этой техники Индии могут быть переданы некоторые технологии, а часть агрегатов и запчастей для САУ «Спрут-СДМ1» может производиться на предприятиях Индии.

Михеев напомнил, что на сегодняшний день «Спрут-СДМ1» является единственным плавающим танком в своем классе, при этом имея огневую мощь на уровне основного боевого танка. Кроме того, 125-мм орудие этой бронемашины использует те же боеприпасы, которые уже производятся в Индии для танков Т-72 и Т-90.

Как сообщало ИА REGNUM, в России САУ «Спрут-СДМ1» принята на вооружение противотанковых подразделений ВДВ.

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