Советский район, Югра, , 21:50 — REGNUM В Югре из-за сложной эпидемиологической ситуации по ОРВИ на дистанционное обучение переводятся с 8 по 15 декабря все школы, политехнический колледж и учреждения дополнительного образования Советского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дистанционное образование Денисов (с) mos.ru

В целом по Югре за (с 29.11 — 05.12.2021) наблюдается рост по ОРВИ почти на 20%, сообщает пресс-служба правления Роспотребнадзора по региону. В Советском районе эпидемический порог превышен также на 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сплеск заболеваемости ОРВИ наблюдается и в Тюмени, где на дистанционное обучение переведены две школы.

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