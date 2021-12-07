Тверь, , 21:47 — REGNUM Адресная инвестиционная программа (АИП) Тверской области на 2022 и 2023 — 2024 годы рассмотрена на заседании правительства региона, которое 7 декабря провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Как и в предыдущие годы, предусмотрено дальнейшее увеличение объемов адресной инвестиционной программы. Решение основано на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, где глава государства отметил необходимость наращивания вложений в региональную инфраструктуру. В программу вошли как уже реализуемые, так и новые приоритетные объекты, имеющие важное социально-экономическое значение», — подчеркнул глава региона Игорь Руденя.

В программу включено 49 объектов в 24 муниципальных образованиях Тверской области. Более 60% предусмотренных на ее реализацию средств планируется направить на модернизацию дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. В числе главных таких проектов строительство транспортной хорды между трассами Москва — Петербург и Москва — Рига, подъезда к городу Ржеву, дорог к инвестиционным и туристическим объектам, Западного моста в Твери.

Также в адресную инвестиционную программу вошли проекты в рамках газификации юго-западных и северо-восточных территорий Тверской области, в том числе — строительство новых газовых котельных и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 муниципалитетах. Планируется ввести газовые сети в Красном Холме, Нелидово, Оленино, построены станции водоподготовки в Куженкино Бологовского района, Лихославле, Калашниково и других территориях.

Программа предусматривает средства на строительство Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице, амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, заявлена реновация Бологовской ЦРБ и другие объекты в здравоохранении.

Также предусмотрен ввод школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» Твери, новых детских садов в областном центре, Вышнем Волочке и других территориях. Планируется строительство центров гребных видов спорта, крытого футбольного манежа, ремонт сельских домов культуры.

Также в регионе приступят к строительству новой железнодорожной ветки до Завидово, продолжатся работы по строительству комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания судов в устье Шоши.

Глава региона дал поручение завершить все конкурентные процедуры по объектам АИП в первом квартале 2022 года. Игорь Руденя отметил что в текущем году в проекте АИП впервые сформирован «лист ожидания», дополнительные объекты из которого будут включаются в программу при выделении дополнительных средств. Это позволит заранее готовить необходимую документацию.