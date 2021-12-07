Джозеф Тёрнер, , 23:36 — REGNUM



Министерство юстиции США второй раз за месяц подало в суд на штат Техас, утверждая, что республиканские чиновники штата дискриминировали латиноамериканцев и другие меньшинства путем утверждения карт новых округов, что, в свою очередь, увеличило влияние белых избирателей. В то время как демократы пытаются внушить необходимость принятия мигрантов и обвиняют республиканцев в сопротивлении этому, комментарии в американских социальных сетях указывают, что и у населения есть сомнения по поводу пользы от сближения с нелегалами.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд 6 декабря сделал первое крупное заявление от лица администрации президента США Джо Байдена насчет перекройки границ. Отметим, что страх демократов объясняется тем фактом, что они находятся на шатких позициях в палате представителей США. В преддверии промежуточных выборов 2022 обе партии пытаются составить карты в свою пользу.

Меррик Гарланд (сс) United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit

В новом иске содержится просьба к суду запретить Техасу проводить выборы по перекроенным картам округов. При этом ранее верховный суд отказался устанавливать ограничения на партийную демаркацию, которая помогает обеспечить контроль партии в штатах.

Отметим, что со своей стороны республиканцы заявляют, что Демократическая партия президента США Джо Байдена в личных интересах впустила через южную границу тысячи нелегальных мигрантов, чтобы те голосовали за демократов. Одним из городов, куда в первую очередь приходят нелегалы, является Техас.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Когда я жил во Флориде и Техасе, многие латиноамериканцы с гордостью и строгостью называли себя белыми, консерваторами или республиканцами. Одна женщина в магазине даже сказала мне: «Женщины должны научиться служить мужчинам и ублажать мужское эго. Это и есть хорошая латиноамериканская культура. Этот феминизм не подходит для семьи». Я не просто уехала из Техаса, я уехала из США. Латиноамериканская культура, хотя и предлагает отличную еду, музыку и фильмы… очень отсталая в вопросах женского лидерства. Латиноамериканская культура Центральной Америки с ее католицизмом, большими семьями, ранними браками и ранним размножением, домашним насилием, низким уровнем образования женщин, большим количеством пьяных и неверных мужей, бандитизмом, контролем картелей, бедностью, неравенством, коррупцией, политическим насилием, диктаторскими мужчинами, автократическими системами, олигархией и т. д. не является культурой мачо, которой можно гордиться. Она порождает много лицемерия и нормализацию насилия. Латиноамериканская культура, возможно, отодвинет США назад», — пишет ThinkWithValues.

«Америка — это действительно великая нация, где расистские головорезы и власть толпы посредством запугивания усмиряются контрразведкой, поимкой, арестом и надлежащей правовой процедурой. Американцам пора заново выучить Конституцию США и то, что означает «нация законов». Хватит мятежных мошенников, их лжи и обмана! Взять их под стражу и предать суду!» — восклицает j_ray.

«Карты округов Конгресса Техаса — это дорожные карты к фашизму/авторитарному правлению, где выборы производятся для заранее определенного результата. Это тактика авторитарных режимов, таких как Куба и Россия. Им не нравятся результаты выборов, поэтому они меняют правила. Это зло, это антидемократично и должно быть прекращено. Демократия обречена, если мы позволим этому происходить!» —беспокоится DominionDem.

Карта Техаса Bertow

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что Техас пытается минимизировать влияние латиноамериканцев/испанцев/латиноамериканских избирателей в этом штате. У них долгая история дискриминации против этой группы. Так держать, генеральный прокурор Гарланд!» — одобряет BanjoBaddy.

«Каждый, кто когда-либо читал «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, увидит в республиканах свиней из этой истории», — уверен Elmer F.

«Самое интересное в этой книге то, что люди всех партий ассоциируют политическую идеологию врагов с данной книгой. Я помню, как многие люди в эпоху Трампа утверждали, что все остальные связаны со скотным двором», — отвечает JTinKC.

Республиканец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Был ли в истории США хоть один человек с темным цветом кожи, голос которого республиканцы не пытались бы подавить?» — интересуется KSSHF155.

«Написано человеком, который знает историю лишь последних шести недель», — отвечает Geniune Realist.

«Вся политическая система архаична и коррумпирована. Мы имеем правительство богатых для богатых. У нас также есть коллегия выборщиков, где выбор народа, определенный народным голосованием, может быть отменен. И это демократия?» — удивляется SkepticalM.

Как сообщало ИА REGNUM, в США полным ходом идет внутриполитическая борьба в части перераспределения и новой нарезки избирательных округов. Речь идет о джерримендеринге (Gerrymandering, «саламандра Герри», избирательная геометрия, избирательная география) — перераспределении и новой нарезке избирательных округов внутри каждого американского штата, которые происходят примерно раз в 10 лет. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы округов в свою пользу.

Эта политическая практика в США присутствует с начала XIX века. Суть ее в том, что границы избирательных округов внутри штата меняют для того, чтобы подобрать определенный состав избирателей. К примеру, 100 избирателей нужно поровну разделить на десять округов. Из них 40% голосуют за республиканцев, а 60% — за демократов. В зависимости от того, как пройдут линии избирательных округов, результат голосования будет различным.

Против джерримендеринга в США неоднократно пытались бороться, но еще ни разу это не увенчалось успехом.