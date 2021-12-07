Париж, 7 декабря, 2021, 21:45 — ИА Регнум. 22-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, забив в сегодняшнем матче два гола в ворота «Брюгге», побил рекорд Лионеля Месси, став самым молодым футболистом, забившим 30 голов в Лиге чемпионов УЕФА. По этому показателю француз опередил аргентинца на 171 день.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 22-х матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть договоренность с Мбаппе, согласно которой футболист может отказаться продлевать контракт с парижским клубом и перейти в клуб из Мадрида на правах свободного агента. Портал transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.