Лондон, 7 декабря, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Французского разработчика видеоигр Ubisoft высмеяли за выпуск NFT (невзаимозаменяемый токен) в виде виртуального шлема с цифрами. Статья была опубликована 7 декабря в журнале PC Gamer.

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Ubisoft выпустила рекламный ролик, в котором сообщила о запуске бета-версии платформы Quartz, на которой будут продавать внутриигровые предметы. Автор статьи Рич Стэнтон отметил, что французская компания — не первый разработчик, который заявил об интересе к технологии NFT, но она первой начала реализовывать подобный проект. «У Ubisoft Quartz появился анонсирующий трейлер, официальный сайт и мое вечное презрение», — написал журналист, сообщив, что первая игра, в которой появится шлем — это Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Он отметил, что попытки ввести NFT в игры являются «самой раздражающей цифровой тенденцией на данный момент» и обратил внимание, что цифры на шлеме, обозначающие его уникальность, являются настолько маленькими, что их почти невозможно разглядеть. «Почему эти вещи всегда являются такой пародией на самих себя?» — задал вопрос автор PC Gamer.

Для справки: невзаимозаменяемый токен — это блокчейн-технология, цифровой сертификат, который подтверждает уникальность виртуальных предметов. О желании добавить NFT в игры Ubisoft заявила в октябре 2021 года.