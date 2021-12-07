Нарьян-Мар, , 21:42 — REGNUM В Ненецкой окружной больнице запустили новую кислородную станцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации округа, объект позволит обеспечить пациентов ковидного отделения медицинским кислородом изолированно от других отделений и иметь значительный запас мощности подачи кислорода в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в округе.

Жидкий кислород U.S. Air Force photo

«Пандемия продолжает испытывать нас на прочность — и людей, и технику. Ещё два года назад мы не думали, что будет необходимость в таком объёме кислорода. Теперь в нашем округе есть резерв — кислородной поддержкой будут обеспечены все нуждающиеся. Сегодня запустили новую станцию мощностью тысяча литров кислорода в минуту. Этого хватит с лихвой для 137 коек в нашей больнице», — сказал губернатор НАО Юрий Бездудный в ходе осмотра станции.

Отметим, до сегодняшнего дня медики завозили кислород в больницу баллонами самостоятельно. Теперь кислород будет поступать в палаты медучреждения напрямую со станции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в НАО вакцинацию от ковида прошли более 22 тысяч человек.