Нарьян-Мар, 7 декабря 2021, 21:42 — REGNUM В Ненецкой окружной больнице запустили новую кислородную станцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации округа, объект позволит обеспечить пациентов ковидного отделения медицинским кислородом изолированно от других отделений и иметь значительный запас мощности подачи кислорода в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в округе.
Отметим, до сегодняшнего дня медики завозили кислород в больницу баллонами самостоятельно. Теперь кислород будет поступать в палаты медучреждения напрямую со станции.
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Как сообщало ИА REGNUM, в НАО вакцинацию от ковида прошли более 22 тысяч человек.